Медицинское тестирование одного из лучших футболистов мира - нападающего английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха - выявило заражение коронавирусной инфекцией. Положительным оказался тест, сданный форвардом в расположении национальной сборной Египта.

Как сообщает пресс-служба африканской команды, у лидера сборной Египта нет никаких симптомов. Другие тесты членов команды дали отрицательный результат. Мохамед изолирован и в дальнейшем он пройдет повторное тестирование.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист забил восемь мячей в восьми матчах за мерсисайдский клуб в английской Премьер-лиге.

Салах защищает цвета "Ливерпуля" с 2017 года. В его составе он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет.

Ранее коронавирусом уже переболели такие звезды мирового футбола как Криштиану Роналду, Неймар, Златан Ибрагимович, Килиан Мбаппе и Поль Погба.