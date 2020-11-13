Пресс-служба Президента России Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, сборная РФ может сняться с этапов Кубка мира сезона-2020/21 из-за ситуации с распространением коронавируса

Пресс-служба Президента России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, сборная РФ может сняться с этапов Кубка мира сезона-2020/21 из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как отметила Вяльбе, при обнаружении положительного теста на COVID-19 в расположении сборной при нынешних правилах продолжать выступление на турнире бессмысленно.

При этом Международная федерация лыжного спорта (FIS) в преддверии старта Кубка мира не продумала безопасную логистику для спортсменов и команд в целом.

"Последнее совещание с FIS инициировали представители сборной Германии, и я там сказала, что если кто-то будет инфицирован, лже- или по-настоящему, при этом спортсменов не допустят вне зависимости от того, общались они друг с другом или нет, то дальше продолжать Кубок мира не имеет никакого смысла. Мы просто будем тратить деньги непонятно на что. Тем более мы знаем, что есть огромное количество ложных тестов, мы никого не виним, но тем не менее", - цитирует "Р-Спорт" главу ФЛГР.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/21 должен пройти в финской Руке с 27 по 29 ноября. В четверг FIS сообщила о переносе на неопределенный срок этапа в норвежском Лиллехаммере, который должен был состояться с 4 по 6 декабря.

Ранее тренер сборной России Маркус Крамер заявил, что национальная команда страны может сняться с некоторых этапов Кубка мира. По его словам, Вяльбе, "очень недовольная" принятыми FIS мерами, опасается риска заражения спортсменов коронавирусом. Он не исключался вариант, при котором сборная выступит только в январе на швейцарском "Тур де Ски".

Russlands langrennstrener Markus Cramer er oppgitt og frustrert på FIS. Russerne kan velge å droppe mye av årets sesong. https://t.co/cvJA02KXZL— NRK Sport (@NRK_Sport) November 13, 2020

"Мы выжидали, так как думали, что FIS перейдет к "плану Б". Но этого так и не случилось. Вяльбе выступила на встрече с представителями нескольких других стран и сказала, что команда сразу вернется в Россию, если в Руке у кого-то будет положительный результат. Чтобы спортсмены были в безопасности", - приводит слова Крамера NRK.

В интервью ТАСС Вяльбе добавила, что Россия предлагала FIS отложить старт лыжного сезона до католического Рождества или нового года.