Капитан питерского "Зенита" и национальной сборной России по футболу Артем Дзюба в воскресенье проедет парный выставочный матч в рамках теннисного турнира St. Petersburg Open, который стартовал в Северной столице 12 октября.

Об этом заявил ТАСС генеральный директор теннисного турнира в Санкт-Петербурге и местного клуба "Зенит" Александр Медведев.

Партнершей Дзюбы будет известная в недалеком прошлом отечественная теннисистка Динара Сафина, а противостоять дуэту хозяев будут хорватская экс-теннисистка Ива Майоли и ее соотечественник - защитник футбольной сборной Хорватии и питерского "Зенита" Деян Ловрен.

"В субботу всех приглашаю и на футбол, домашний матч "Зенита", и на теннис, который проходит в нескольких метрах от футбольной арены. А в воскресенье пройдет теннисный матч сборных России и Хорватии", - заявил агентству Медведев.

"Зенит", опережающий московский "Спартак" в турнирной таблице Российской Премьер-лиги по дополнительным показателям, в субботу в рамках 11-го тура примет на своем поле клуб "Сочи".