ChiccoDodiFC / DepositPhotos Из-за вспышки коронавируса сразу две команды снялись с велогонки "Джиро д'Италия"

ChiccoDodiFC / DepositPhotos

Австралийская велокоманда Mitchelton-Scott и нидерландская Jumbo-Visma отказались продолжить борьбу в престижной многодневной гонке "Джиро д'Италия" после того, как в коллективах был выявлен коронавирус.

Коронавирусная инфекция была обнаружена у четырех членов Mitchelton-Scott. Часть инфицированных переносят болезнь бессимптомно, у других же зафиксированы легкие признаки.

После получения результатов тестов руководство команды приняло решение отказаться от продолжения участия в гонке и в настоящее время решает вопрос транспортировки зараженных для прохождения изоляции.

"К сожалению, вечером в понедельник мы были проинформированы о ряде положительных тестов наших сотрудников, - цитирует ТАСС генерального менеджера команды Брента Коупленда. - В целях соблюдения социальной ответственности перед нашими велогонщиками и персоналом, остальными участниками гонки и ее организаторами мы приняли решение отказаться от дальнейшего участия".

#Giro UPDATE:



With the health of riders & staff our priority, we have withdrawn from the @giroditalia after results of the rest day COVID-19 testing, our 3rd round of testing in 3 days, revealed positive results for some of our staff.



Full details ????https://t.co/PWd7q5kcdL— Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) October 13, 2020

Jumbo-Visma снялась с "Джиро д'Италия" после того, как коронавирус был обнаружен у гонщика Стивена Крейсвейка. Оставшиеся гонщики команды сдали два теста на коронавирус с отрицательными результатами и были готовы продолжить выступление, однако руководством было принято решение о полном снятии с соревнований.

???????? #Giro @s_kruijswijk will not appear at the start of the tenth stage of the Giro d'Italia. Kruijswijk tested positive on Covid-19 on the rest day. As a result, he has to leave the race.— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) October 13, 2020

"Джиро д'Италия" - одна из трех крупнейших многодневных велогонок, с наряду "Тур де Франс" и "Вуэльтой". Она ежегодно проходит по территории Италии и должна завершится 25 октября.