Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил ввести в рамках школьных уроков физкультуры вводные теоретические программы по истории отечественного спорта. Соответствующее предложение депутат отправил в министерство просвещения РФ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу комитета.

По мнению Пайкина, молодежь не знает и не помнит имен прославленных спортсменов, практически не знакома со спортивными достижения и победами своих предков даже в недалеком прошлом. Такая печальная тенденция подтверждается результатами исследований, социологических опросов, отзывами учителей.

Он добавил, что сегодня спорт высших достижений у школьников нередко ассоциируется с гонорарами тех или иных спортсменов и конкуренцией финансовых ресурсов.

"Необходимо во что бы то ни стало переломить такое восприятие в сознании молодежи, рассказать им о героических победах наших спортсменов в легкой атлетике, баскетболе, футболе, хоккее, лучших вехах отечественного спорта", - считает Пайкин.

Он подчеркнул, что курс по истории отечественного спорта должен быть облегченным и кратким, возможно, факультативного характера, чтобы не перегружать школьную программу.

"А если галереи школьных спортивных залов будут украшать портреты выдающихся отечественных спортсменов, это еще лучше укрепит в сознании школьников образы наших спортивных героев, способствует воспитанию патриотизма, гордости за страну у молодежи. А для кого-то станет дополнительным мотивом к достижению спортивных целей", - заключил депутат Госдумы.