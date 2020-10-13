Хоккеист Задоров прошелся по губернаторам, которые "воруют в России уже 20 лет"

Российский легионер заокеанской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никита Задоров, которого клуб "Колорадо" на днях обменял в "Чикаго", в интервью порталу Sport24 жестко высказался о процветающей на его Родине коррупции.

"Я не хочу сравнивать Россию с Америкой, это больная для всех тема. Но социалка в этих странах разная. У меня бабушка 40 лет работала и у нее пенсия 10 тысяч рублей. Как на это жить? Но когда есть коррупция, и с ней ничего не делается, то это уже другой вопрос. Сколько уже шутят про губернаторов, которые деньги воруют? Лет 20, да. В каждой шутке есть доля правды, но все равно ничего не делается. Они как воровали, так и воруют", - констатировал хоккеист.

По словам защитника, он следит за ситуацией в России по сюжетам Юрия Дудя и телеканала "Дождь".

"Я не скажу, что кого-то поддерживаю. Но я вижу, что хорошо, а что плохо. Хочется лучшего для нашей страны. Я высказываюсь, потому что не хочу, чтобы другие люди молчали. Не понимаю людей, у которых жопа в тепле и позиция "а че мне до других". Это эгоисты, которые понимают, что что-то не так, но об этом не говорят, потому что у них все хорошо. Если все так будет продолжаться, то ничего не поменяется", - добавил спортсмен.

25-летний Задоров играл за "Колорадо" с 2015 года. В минувшем сезоне Никита набрал 13 (4 + 9) очков по системе гол плюс пас в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 15 встречах плей-офф россиянин забросил три шайбы и дважды ассистировал партнерам.