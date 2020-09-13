Фото: Андрей Родников / youtube.com В матче седьмого тура чемпионата России по футболу ЦСКА на своем стадионе переиграл со счетом 3:1 "Спартак". В составе армейского клуба мячи забили Хердур Магнуссон (30), Никола Влашич (45+1) и Чидера Эджуке (90+2), у спартаковцев отличился Эсекьель Понсе (11)

Фото: Андрей Родников / youtube.com

В матче седьмого тура чемпионата России по футболу ЦСКА на своем стадионе переиграл со счетом 3:1 "Спартак". В составе армейского клуба мячи забили Хердур Магнуссон (30'), Никола Влашич (45+1') и Чидера Эджуке (90+2'), у спартаковцев отличился Эсекьель Понсе (11').

Нигериец Эджуке впервые отметился голом в составе ЦСКА, а за "Спартак" дебютный матч провел нападающий Александр Кокорин, который вышел на поле на 57-й минуте.

"Мы хорошо начали матч: прессинговали и по делу повели 1:0. Но потом пропустили два простых гола, - приводит слова главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско официальный сайт клуба. - При стандартах у своих ворот не нужно ничего придумывать. Надо было просто выполнять задания, чтобы сдержать соперника, но у нас это не получилось".

"На первый взгляд был очень качественный матч в нашем исполнении, - сказал журналистам наставник ЦСКА Виктор Гончаренко вскоре после финального свистка. - Было два разных тайма, но мы сражались за каждый сантиметр поля при поддержке болельщиков. Мы не потеряли качество после пропущенного гола и смогли переломить ситуацию. Потом перешли на игру с быстрыми атаками и забили третий".

"Спартак" (14) потерпел первое поражение в сезоне и занимает второе место в турнирной таблице, которую возглавляет "Сочи" (15), ЦСКА (13) поднялся на четвертую строчку.