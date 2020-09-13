В Эдмонтоне хоккеисты "Далласа" переиграли "Вегас" со счетом 2:1 в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. В составе победителей шайбы забросили Джо Павелски (32') и Джейми Бенн (40'), которому ассистировал Александр Радулов. У "Вегаса" отличился Алек Мартинес (28').

Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 32 броска и был признан лучшим игроком матча.

"Парни сражались в каждом моменте, ловили шайбу на себя, получая синяки, контролировали отскоки. Жертвовали собой, чтобы заблокировать броски. Делали все, что было возможно. Потрясающе работали в защите, чем помогли нам выжить в матче и удержать счет. Это невероятная командная работа, и я очень благодарю ребят за этот огромный, огромный, огромный труд, - приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ. - В меньшинстве на последних минутах я старался не упускать шайбу из вида и реагировать на нее. Даже не знаю, что тут - удача или что-то еще… Давайте назовем это удачей. Очень хорошо, что получается игра… Но я не думаю, что это кураж".

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу "Далласа". Следующий матч финала Западной конференции состоится в ночь на вторник.