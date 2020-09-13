Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал переговоры о новом контракте с австрийским защитником клуба Давидом Алабой.

- "Бавария" гарантировала себе рекордный гонорар в истории Лиги чемпионов



"Его агент - жадная пиранья. Все дело в деньгах. Алаба уже играет за лучший в мире клуб, куда ему еще идти? Мы очень хотим сохранить Давида, но из-за Пини Захави результата пока нет. В любом случае, Давид сам должен принять решение", - приводит слова Хенесса Sport1.de.

Ранее СМИ писали, что 28-летний Алаба и его агент Пини Захави требуют у "Баварии" контракт, рассчитанный на пять лет, с зарплатой в размере 25 млн евро за сезон. В "Баварии" дали понят, что сделали футболисту справедливое и конкурентоспособное предложение.

Нынешний контракт Алабы рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 65 млн евро. В услугах австрийского футболиста сейчас заинтересованы "Манчестер Сити", "Челси", "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".