Японская теннисистка Наоми Осака со счетом 1:6, 6:3, 6:3 победила Викторию Азаренко из Белоруссии в финале Открытого чемпионата США.

"Это был тяжелый, но вдохновляющий матч, потому что я много наблюдала за игрой Азаренко, когда была помоложе. Я подумала, что было бы неловко проиграть финал меньше чем за час, поэтому мне было нужно отказаться от негативных мыслей", - приводит слова победительницы The Guardian.

22-летняя японка становилась победительницей US Open в 2018 году, в 2019 году выиграла Открытый чемпионат Австралии. Всего в ее активе шесть титулов WTA.

Осака трижды доходила до финала на турнирах Большого шлема и одержала три победы. Наоми стала первой азиатской теннисисткой, победившей на трех турнирах, обойдя по числу титулов китаянку Ли На, в активе которой две победы.