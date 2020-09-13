В матче седьмого тура чемпионат России футболисты "Сочи" победили в Грозном со счетом 1:0 "Ахмат" и вышли на первое место в турнирной таблице.

Единственный мяч забил Кристиан Нобоа (24'), который с пятью голами возглавил список лучших бомбардиров соревнования. Эквадорского полузащитника, к слову, признали лучшим игроком встречи.

"Нам важно в каждой игре брать три очка. Сезон длинный, и лидерство ничего не значит. Не так важно, где мы находимся, для нас каждая игра финальная, - приводит слова президента "Сочи" Бориса Ротенберга TАСС. - Они бьются, стараются, в нападении пока сил не хватает, а так, пока все слава богу".

???? Три матча седьмого тура позади



Как завершатся воскресные игры? ✍️#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/jacbjaMY3p— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 12, 2020

Сочинский клуб ни разу не проиграл в текущем первенстве, команда четыре раза победила и трижды сыграла вничью. "Сочи" (15 очков) сейчас находится в статусе лидера национального чемпионата, на втором месте идет московский "Спартак" (14), который сегодня вечером сыграет с ЦСКА (10).