Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва "XXL" можно увидеть во всех социальных сетях московского "Спартака". Предполагается, что программа будет выходить во время хоккейного сезона в КХЛ

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В программе "XXL" ведущие проекта - Кристина Славинская, Петр Рындин и Артем Батрак (комментатор каналов "Матч ТВ" и "КХЛ ТВ") - с оттенками юмора обсуждают последние новости из хоккейного мира, бросают камешки в огород соперников и акцентирую внимание на сильных сторонах клуба "Спартак".

В первой передаче был сделан акцент на телевизионных правах КХЛ, также Кристина, Петр и Артем посмеялись над ребрендингом ряда команд, припомнили крылатые фразы главного тренера "Спартака" Олега Знарка, которые пришлось "запикать", и отыскали в хоккейной ложе болельщицу столичного клуба из шоу "Comedy Woman".

"XXL" можно увидеть во всех социальных сетях московского "Спартака". Предполагается, что программа будет выходить во время хоккейного сезона в КХЛ. По замыслам творческого коллектива, планируется выпустить десять серий хоккейно-юмористического шоу.