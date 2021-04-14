Швеция обвинила Россию в кибератаках на конфедерацию спорта

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Власти Швеции обвинили российские разведслужбы в кибератаке на Шведскую конфедерацию спорта, однако дальнейшее расследование проводиться не будет. Утверждается, что российская разведка в период с декабря 2017 года по май 2018 года неоднократно взламывала шведские компьютеры и получала личную информацию местных атлетов, включая медицинские карты.

В докладе скандинавской прокуратуры утверждается, что кибератаки спланировал и осуществил 85-й отдел российской военной разведки ГРУ, также известный как подразделение 26165 .

"Мы можем утверждать, что нарушения были частью российской кампании против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как Всемирное антидопинговое агентство и Американское антидопинговое агентство, а также Международной федерации футбола", - заявил местный прокурор Матс Юнгквист.

Между тем, в шведской прокуратуре пришли к мнению, что необходимые предпосылки для возбуждения судебного разбирательства за рубежом или экстрадиции в Швецию отсутствуют.

Однако глава МИД Швеции Анн Линде заявила о том, что ее ведомство вызвало на ковер для дачи объяснений российского посла.