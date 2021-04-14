Казанский "Ак Барс" обыграл омский "Авангард" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сравнял счет в противостоянии до четырех побед 3-3

ХК «Ак Барс» / Ильнар Тухбатов

Казанский "Ак Барс" обыграл омский "Авангард" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сравнял счет в противостоянии до четырех побед 3-3. Уникальный случай: во всех шести матчах побеждали только гости.

Встреча в подмосковной Балашихе, где проводит домашние встречи омский клуб, завершилась со счетом 2:0 в пользу визитеров. У "Ак Барса" обе шайбы забросил Кирилл Петров (46', 60'). Свои ворота в неприкосновенности сохранил Тимур Билялов, отразивший 19 бросков.

После шести игр ни одна из команд еще не смогла выиграть домашнюю игру, это произошло впервые в истории плей-офф КХЛ.

В финале Востока кто забивает первым, тот и выигрывает - 6-й матч не стал исключением.#КубокГагарина pic.twitter.com/WMsAprXsF2 — КХЛ (@khl) April 14, 2021

"Ак Барс" проиграл два стартовых матча в Казани (1:3 и 0:2), а также уступил дома в пятой игре (2:3 ОТ). "Авангард", в свою очередь, проиграл третий (1:2), четвертый (1:2) и шестой матчи (0:2) в Балашихе.

Седьмая, решающая игра пройдет 15 апреля в Казани.

Ранее в финал Кубка Гагарина вышел московский ЦСКА, в финальной серии Западной конференции победивший санкт-петербургский СКА (4-2).