Мюнхенская "Бавария" не смогла защитить титул победителя Лиги чемпионов

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Футболисты английского "Челси" и французского "Пари Сен-Жермен" пробились в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА по сумме двух игр, проиграв ответные встречи на своем поле с минимальным счетом. В одном из случаев сработало правило выездного гола.

Лондонцы в ответном четвертьфинальном матче уступили 0:1 португальской команде "Порту" из-за единственного мяча Мехди Тареми (90+4'). Вследствие коронавирусных ограничений встреча прошла на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" в испанской Севилье, где номинальными хозяевами были игроки "Челси".

В первой игре, также состоявшейся в Севилье, "синие" добились победы со счетом 2:0. В итоге английская команда вышла в полуфинал, а португальская выбыла из турнира.

"Челси" добрался до полуфинальной стадии Лиги чемпионов впервые с сезона-2013/14. Соперником команды Томаса Тухеля будет победитель противостояния между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем", который определится в среду.

???? "Челси" сыграет в полуфинале 1/2 финала #ЛигаЧемпионов в 8-й раз, это лучший результат среди английских клубов ???? pic.twitter.com/4K2guILXi5 — УЕФА (@UEFAcom_ru) April 13, 2021

Французский "ПСЖ" в Париже со счетом 0:1 проиграл действующему победителю турнира - мюнхенской "Баварии", в составе которой на 40-й минуте отличился Эрик Максим Шупо-Мотинг. Однако парижане прошли дальше благодаря большему количеству мячей, забитых на чужом поле. В первой игре в Мюнхене они выиграли 3:2.

Таким образом, "Бавария" не смогла защитить титул победителя Лиги чемпионов, завоеванный в финальном матче прошлого сезона именно против "ПСЖ" (1:0).

В полуфинале парижане сыграют с победителем противостояния между английским "Манчестер Сити" и немецкой "Боруссией" из Дортмунда.

Первые матчи 1/2 финала состоятся 27 и 28 апреля, ответные - 4 и 5 мая.