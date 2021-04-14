Во вторник в "Доме российского футбола" в Москве прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором разбирались спорные эпизоды состоявшегося 11 апреля матча 25-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между столичными "Локомотивом" и "Спартаком" (2:0).

В ходе празднования первого гола хозяев "РЖД-Арены" возник конфликт между голкипером "Локомотива" Маринато Гилерме и болельщиками "Спартака". По мнению комитета, члены которого изучили соответствующие материалы, зачинщиком конфликта был именно натурализованный бразилец, показавший оскорбительный жест трибунам.

За это Гилерме дисквалифицирован на два матча чемпионата страны и оштрафован на 50 тысяч рублей. Футболист получил минимальное наказание, так как ранее не привлекался к ответственности за подобные нарушения.

"Спартак" за расистские скандирования болельщиков в адрес вратаря сборной России оштрафовали на 500 тысяч рублей и обязали провести один домашний матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22.

На протяжении последних лет красно-белые регулярно получают штрафы за расизм своих фанатов, которым закрывали доступ на определенные секторы домашнего стадиона. Условное наказание в отношении клуба связано с тем, что в нынешней редакции регламента нет наказания за подобные нарушения в гостевых матчах.

"Русский" Нойер" изображает Дзюбу и провоцирует нашу трибуну.



Но, без сомнения, весь дом футбола на Народной и КДК РФС, беспристрастное, как судейство Кирилла Левникова, встанет на одно колено перед вратарём сборной и обвинит во всем фанатов. https://t.co/dI6SIYpwBt pic.twitter.com/sumGD3NsQP — Supporters Group News (@SupportersNews) April 12, 2021

В "Спартаке" решения комитета назвали справедливым, а "Локомотив" остался недоволен.

"Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными, и это вызывает лишь сожаление и недоумение. Маринато Гилерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счете на табло", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Нелепость вердикта отметили и в организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE), призвав к его пересмотру и внесению изменений в дисциплинарный кодекс во избежание дальнейшего наказания жертв расизма .

"FARE очень разочарованы дисциплинарным решением РФС, поскольку оно практически наказывает жертву расизма, в то время как виновные не почувствуют последствий штрафа. Отложенное закрытие же вряд ли превратится в реальное наказание в принципе. Это абсолютно неправильный сигнал для футбола и общества, он рискует свести на нет весь прогресс, достигнутый в России в борьбе с дискриминацией в футболе в последние годы. Это решение только подстегнет расистов на трибунах оскорблять игроков, которые будут наказаны за любую реакцию", - отметили правозащитники.

В FARE также обратили внимание на то, что болельщики "Спартака" оскорбляли Гильерме на расовой почве почти в каждом матче за последние пять лет и в этом сезоне уже были наказаны за такое же нарушение отсроченным закрытием стадиона и небольшим штрафом.