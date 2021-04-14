УЕФА не будет переносить финал Лиги чемпионов из Стамбула из-за ситуации с COVID-19

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует переносить в другую страну финальный матч Лиги чемпионов, запланированный в турецком Стамбуле в конце мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года состоится 29 мая 2021 года на Олимпийском стадионе Стамбула, как и планировалось", - говорится в сообщении.

Согласно данным Минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране за 13 апреля вновь стал рекордным и составил 59187 человек.

В понедельник было объявлено, что Россия приостанавливает пассажирские авиаперелеты в Турцию на полтора месяца, с 15 апреля по 1 июня. Ограничения распространяются на полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты этой страны.

Турция стала второй страной после Великобритании, с которой Россия приостановила авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса.

В минувшую пятницу ситуацию с коронавирусом обсуждали президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.