Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова числится в списках на поступление в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Спортсменка поступает в московский филиал на очный факультет журналистики по специальности "Продюсирование и культурная политика".

Документ со списками на поступление опубликован на сайте приемной комиссии академии. Загитова претендует только на платное обучение. При этом сведений о согласии на зачисление в РАНХиГС он нее еще не поступало, уточняет "Интерфакс".

На сайте вуза опубликованы данные о вступительных испытаниях. По данным РАНХиГС, олимпийская чемпионка сдала экзамен по русскому языку на 51 балл и экзамен по обществознанию на 44 балла. Сумма в 95 баллов - это предпоследний результат среди всех поступающих по данной специализации. Абитуриент с первым результатом набрал 299 баллов.

Согласно опубликованным данным, у Алины нет преимущественного права на поступление, отсутствуют баллы за творческий экзамен, необходимый при поступлении на журналистику, а также сведения об индивидуальных достижениях, которые могут дать дополнительные баллы абитуриентам.

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки. Она была включена в состав сборной России на новый сезон.

Напомним, что другая известная российская фигуристка - Алена Косторная - после завершения спортивной карьеры планирует стать нейрохирургом, чтобы черпать адреналин в рискованных операциях на мозге, за которые не берутся другие врачи.