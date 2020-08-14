Канадский хоккеист Тревор Гиллис поделился с соотечественниками в подкасте Spittin' Chicklets воспоминаниями о выступлении в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за подольский "Витязь" в сезоне-2012/13.

Его сильно впечатлили павлины и ручные волки в деревне босса клуба, а также русская баня.

Гиллис также рассказал о премии от руководства за победу в драке с соотечественником Джоном Мирасти из "Барыса", на которую делались ставки.

"Мне раньше никогда не удавалось завалить Джонни, как-то я об его голову руку сломал в четырех местах. Я специально готовился, тренировался, не пил целый месяц, был в лучшей форме в своей жизни. Короче, я подрался с Джонни и вырубил его! Попал ему в висок, четко завалил. После матча мы поехали в деревню к боссу, он толкнул за столом целую речь о нашей драке и вручил мне конверт за победу. В нем лежало три тысячи долларов, а купюры были новенькими и хрустящими. В России со мной шикарно обращались!" - цитирует тафгая портал "Чемпионат".

Сын босса Саша объяснил Гиллису, что папа так отметил его за хорошую работу, "он много денег поднял на этой драке". Многие, кто был за столом, ставили на Мирасти, потому что его знали по "Витязю".

За подольский клуб Тревор провел 24 матча. В 2018 году канадский хоккеист завершил спортивную карьеру.