Во Франции на участников и зрителей велогонки обрушился сильнейший град

Накануне на втором этапе велогонки "Критериум Дофине", традиционно считаются репетицией "Тур де Франс", на спортсменов обрушился сильнейший град. Фотографии полученных ими повреждений были опубликованы в социальных сетях.

Стихия подстерегла пелотон перед финишем этапа - на перевале Коль-де-Порте во французском департаменте Изер. Под град попали как спортсмены, так и зрители, стоявшие вдоль трассы.

Как сообщает Stormnews.ru, в результате пострадали несколько гонщиков, в том числе и победитель Примож Роглич из Словении. Жену и маленького ребенка словенца укрыл в своей машине корреспондент портала Cyclingnews.

Кроме того, церемония награждения была прервана после того, как надувная крыша рухнула на колумбийца Эгана Берналя, получавшего белую майку лучшего молодого гонщика.

О тяжести повреждений спортсменов можно судить по фото, опубликованным в социальных сетях.

Hit by huge hailstones. Incredible pic.twitter.com/dcVrVk4jCH— José Been (@TourDeJose) August 13, 2020

Гонка "Критериум Дофине" должна завершиться 16 августа.