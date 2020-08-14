Pixabay.com Футболисты немецкого "Лейпцига" в Лиссабоне нанесли поражение испанскому "Атлетико" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:1

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Футболисты немецкого "Лейпцига" в Лиссабоне со счетом 2:1 нанесли поражение испанскому "Атлетико" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА благодаря голу американца Тайлера Адамса на 88-й минуте после рикошета от ноги соперника.

Адамс - первый американец, отличившийся в 1/4 финала Лиги чемпионов или на более поздней стадии турнира. Это его первый гол за "Лейпциг".

В составе победителей также отличился Дани Ольмо (51'), а у проигравших забил Жоау Фелиш (70') с пенальти, который сам же и заработал.

Немецкая команда проводит второй сезон в Лиге чемпионов и впервые играет в плей-офф турнира.

В полуфинале "Лейпциг" 18 августа сыграет с французским "Пари Сен-Жермен", который в среду со счетом 2:1 переиграл итальянскую "Аталанту".

До своей мечты этим парням осталось выиграть два матча ???? https://t.co/SJr80aZQgN— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 13, 2020

В других четвертьфиналах позднее сыграют немецкая "Бавария" и испанская "Барселона", а также английский "Манчестер Сити" и французский "Лион".

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира проходят без зрителей в Лиссабоне, противостояния состоят из одной встречи. Финальный матч турнира пройдет 23 августа.