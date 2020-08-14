Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал и оштрафовал главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча, сообщает пресс-служба РФС.

Слуцкого дисквалифицировали на два матча, один из которых - условно с испытательным сроком до конца текущего сезона. Кроме того, ему выписали штраф на сумму 200 тысяч рублей.

Тренер наказан за использование оскорбительных слов в адрес судейской бригады в перерыве матча первого тура Премьер-лиги с "Локомотивом" (0:2), прошедшего 11 августа. Он возмущался эпизодом, в котором арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота железнодорожников после падения нападающего казанцев Ивана Игнатьева, пытавшегося пробросить мяч мимо вратаря Маринато Гилерме.

Видеоповтор показал, что голкипер не дотянулся до мяча, однако судья не стал прибегать к помощи системы видеоассистента рефери (VAR).

Слуцкий в перерыве встречи был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром в подтрибунном помещении, а на послематчевой пресс-конференции призвал дисквалифицировать Иванова "до конца сезона, а лучше пожизненно".

????Leonid Slutsky - Rap Song (2020, Russian Version) pic.twitter.com/DMCCqnvLwT— "Рубин" Казань (@fcrk) August 11, 2020

В интервью пресс-службе "Рубина" Слуцкий заявил, что согласен с вердиктом КДК РФС, а само разбирательство прошло максимально корректно.