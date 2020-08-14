Хабиб подтвердил время и место титульного поединка с Джастином Гейджи

Действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что его титульный поединок против американца Джастина Гейджи пройдет в ноябре на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Бой поставлен в сетку на 24 октября в рамках турнира UFC 254.

"Надо подождать 24 октября. Надеюсь, что этот турнир состоится. Он пройдет в Абу-Даби на "Бойцовском острове", - цитирует "Интерфакс" заявление Нурмагомедова, сделанное им в ходе пресс-конференции в пятницу. - Я готовлюсь к нему, круглый год тренируюсь, никаких проблем в этом плане у меня нет. Пока я работаю без тренера, специалист Хавьер Мендес скоро ко мне присоединится. Пока не решили где это произойдет".

Ранее эту дату и место проведения поединка объявлял в эфире телеканала CNN глава UFC Дэйна Уайт.

Изначально планировалось, что их поединок возглавит турнир в Абу-Даби 19 сентября. Однако в команде россиянина настояли на переносе. 3 июля тренер и отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом.

В мае Гейджи выиграл у своего соотечественника Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC. Победа вывела его на Нурмагомедова, который изначально должен был драться с Фергюсоном, но не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.

Свой последний бой Хабиб провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году. Всего в активе 31-летнего российского спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Гейджи провел 24 поединка, проиграв дважды.