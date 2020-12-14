В понедельник в штаб-квартире Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов. По ее итогам действующий победитель главного еврокубка - немецкая "Бавария" - получила в соперники на старте плей-офф итальянский "Лацио.

Из других пар стоит отметить многообещающее противостояние испанской "Барселоны" с французским "Пари Сен-Жермен".

"ПСЖ" и "Барселона" встречались четыре раза в сезоне 2014/15. На групповом этапе парижане одержали дома победу со счетом 3:2, в составе каталонцев тогда отличились Лионель Месси и Неймар, которые теперь оказались по разные стороны баррикад.

Первые матчи пройдут 16, 17, 23 и 24 февраля на полях команд, указанных первыми в парах. Ответные встречи состоятся 9, 10, 16 и 17 марта. Точное расписание станет известно позднее.

Round of 16 draw ✔️



Which tie are you most excited for? ????#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020

Жеребьевка стадий 1/4 и 1/2 финала пройдет 19 марта. Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.