Суд присяжных в городе Экс-ан-Прованс на юге Франции приговорил россиян Михаила Ивкина и Павла Косова к 3 и 10 годам тюрьмы соответственно по делу о нанесении тяжких телесных повреждений британскому болельщику Эндрю Бечу в ходе массовой драки во время чемпионата Европы по футболу 2016 года в Марселе.

"Мы расцениваем решение суда как удовлетворительное, оно облегчает ситуацию. Мой клиент выйдет на свободу уже в ближайшие дни, максимум через десять дней", - заявил ТАСС адвокат Ивкина Жюльен Пинелли, добавив, что в конце января будущего года судом будет рассмотрен вопрос относительно размера денежной компенсации пострадавшему лицу.

Выход на свободу Ивкина обусловлен тем, что почти весь назначенный ему теперь судом срок он провел в предварительном заключении. Что касается Косова, то он из зала суда вновь отправился в тюремную камеру.

Косов и Ивкин находились в тюрьме с февраля 2018 года. Они были сняты с рейса при пересадке в Бильбао и задержаны по международному ордеру, когда направлялись на матч московского "Спартака". Их удалось идентифицировать после полуторагодового совместного расследования французов и британцев.

Напомним, что 11 июня 2016 года в Марселе перед матчем Англия - Россия произошла массовая драка с участием фанатов из РФ. Одним из пострадавших от кулаков молодчиков оказался Эндрю Беч из Портсмута. В результате драки 51-летний англичанин получил множественные переломы, а также серьезную черепно-мозговую травму, из-за которой стал инвалидом.

Пострадавший отказался присутствовать на заседании, в ходе слушаний показания давал его сын. Французская прокуратура требовала 5 и 15 лет тюрьмы в отношении двух россиян по обвинению в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия в составе организованной группы лиц, преследующих насильственные цели.

За участие в беспорядках суд в Марселе ранее приговорил трех российских болельщиков к тюремному заключению на сроки от одного до двух лет. Они уже вышли на свободу.