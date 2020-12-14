Mitsuki Saito / instagram.com Футбольный клуб "Рубин" подписал арендное соглашение с 21-летним полузащитником клуба "Сенан Бельмаре" и молодежной сборной Японии (U23) Мицуки Сайто

Mitsuki Saito / instagram.com

Футбольный клуб "Рубин" подписал арендное соглашение с 21-летним полузащитником клуба "Сенан Бельмаре" и молодежной сборной Японии (U23) Мицуки Сайто. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Договор со спортсменом рассчитан на полтора года и предусматривает опцию выкупа.

Новичок может сыграть на позиции центрального полузащитника и атакующего хавбека. В японской J1-лиге он провел 75 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.

В составе "Сенана" Мицуки стал победителем Кубка японской лиги в 2018 году. Также полузащитник выступал за юношеские сборные Японии различных возрастов.

⚡️⚡️⚡️В "Рубин" на правах аренды перешёл японский полузащитник Мицуки Сайто ????????



Соглашение рассчитано на 1,5 года с правом выкупа ????



Подробнее - https://t.co/RX0Kwdbt5a pic.twitter.com/2Ih1PGcpD5— "Рубин" Казань (@fcrk) December 14, 2020

Сайто станет первым японским футболистом в истории "Рубина" и вторым представителем Страны восходящего солнца, выступающим в данный момент в Российской Премьер-лиге (РПЛ) после Кэнто Хасимото из "Ростова". По окончании 2020 года из аренды в ЦСКА должен вернуться форвард Такума Нисимура.