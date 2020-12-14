РФС рассмотрит инцидент с участием тренеров после матча "Спартака" и "Сочи"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) во вторник рассмотрит инцидент с участием главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско после субботнего матча 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" (0:1), передает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

После игры бразильский полузащитник хозяев с российским паспортом Жоаозиньо в подтрибунном помещении арены "Фишт" толкнул помощника тренера гостей немца Андреаса Хинке, о чем Тедеско сообщил в эфире "Матч Премьер".

Стычку можно увидеть и на записи из подтрибунного помещения. По версии "Сочи", конфликт спровоцировал Тедеско, отказавшись пожать руку вратарю хозяев Сослану Джанаеву и даже оттолкнув россиянина.

Матч "Сочи" и "Спартака" снова закончился скандалом ????



В подтрибунном помещении началась потасовка, а Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударил игрок соперников ????



Ну и жесть:https://t.co/8gGQ9X27wL pic.twitter.com/s7a4WiDKgm— Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2020

После игры московский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско. Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что Тедеско сам поступил неправильно и посоветовал научиться с честью проигрывать.

В ходе заседания КДК РФС, на которое приглашены Тедеско и Бородин, комитет опросит участников инцидента и изучит данные с камер видеонаблюдения, после чего даст оценку произошедшему.

Проиграв "Сочи", "Спартак" дал возможность "Зениту" стать единоличным лидером РПЛ. Отставание москвичей от петербургского составляет три очка. 16 декабря команды встретятся между собой на "Газпром-Арене".