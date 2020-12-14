В понедельник в штаб-квартире Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стадии 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы. По ее итогам своего соперника узнал "Краснодар" - единственный российский клуб, пробившийся в весеннюю стадию еврокубков.

В 1/16 финала "Краснодар" встретится с хорватским "Динамо" из Загреба, который на групповой стадии второго по значимости клубного турнира континента соперничал со столичным ЦСКА. Их первый матч в Москве завершился вничью (0:0), в ответной встрече в гостях армейцы потерпели поражение (1:3).

Первый матч двухраундового противостояния с "Динамо" "быки" проведут дома 18 февраля, ответная встреча пройдет на выезде 25 февраля.

Все пары плей-офф выглядят следующим образом:

???? Round of 32 draw! ????



Which game are you most looking forward to? ????#UELdraw pic.twitter.com/xd8ieXnZv9— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 14, 2020

"Краснодар" завоевал путевку в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, где соперниками клуба были английский "Челси", испанская "Севилья" и французский "Ренн".

Ранее в понедельник в Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.