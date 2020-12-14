Pixabay.com Власти Подмосковья решили вновь пустить зрителей на трибуны

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Подмосковные власти разрешили зрителям с 14 декабря посещать спортивные соревнования при условии соблюдения необходимых требований. Трибуны были полностью закрыты из-за коронавируса с 21 октября.

"С сегодняшнего дня у нас в области открыты для зрителей все соревнования. Единственное правило: проведение каждого мероприятия необходимо согласовать с Роспотребнадзором. Конечно, само мероприятие должно соответствовать требованиям Роспотребнадзора - социальная дистанция, масочный режим, термометрия. Все как обычно", - сообщил РИА "Новости" министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Снятие запрета порадует болельщиков футбольного клуба "Химки", которому 17 декабря предстоит в 19-м туре Российской Премьер-лиги принять дома "Локомотив".

Также смогут принять зрителей базирующиеся в Подмосковье клубы Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь", принимающий своих соперников в Мытищах, подольский "Витязь" и "Авангард", играющий в Балашихе.

В Мытищах выступают в баскетбольной Евролиге и Единой лиге ВТБ "Химки", а Красногорске - клуб по хоккею с мячом "Зоркий", играющий в высшей лиге чемпионата России.