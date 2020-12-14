vverve / DepositPhotos Лионель Месси добрался до рекорда Пеле по голам за один клуб

vverve / DepositPhotos

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси сравнялся с рекордом легендарного бразильца Пеле по голам за один клуб. 33-летний аргентинец отметился победным голом в матче 13-го тура Ла Лиги с "Леванте" (1:0).

Этот мяч стал для Месси 642-м в составе каталонского клуба. Пеле в свое время забил столько же в составе "Сантоса". Согласно альтернативной статистике, Пеле забил за "Сантос" 643 мяча и Месси вплотную приблизился к его рекорду.

Отметим, что Месси забил своим мячи за 16 лет в "Барселоне", тогда как Пеле провел 17 лет в "Сантосе". После этого бразилец два года отыграл в американском "Космосе".

Gols em jogos oficiais por clubes:



Messi

642 gols

746 jogos

0,86 média



Pelé

642 gols

664 jogos

0,97 média pic.twitter.com/sRFzdIkGPR— Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) December 13, 2020

С учетом голов за национальную сборную в активе Месси 713 мячей, у Пеле - 757. В заочном споре голеадоров участвует еще один действующий футболист - португалец Криштиану Роналду. Он наколотил в ворота соперников 754 мяча.

В текущем сезоне Месси провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах и забил 8 голов.