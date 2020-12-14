Российский боксер Александр Поветкин повторно попал в больницу после заражения коронавирусом, из-за чего его поединок против британца Диллиана Уайта вновь перенесен и не состоится в конце января. Новая дата поединка зависит от сроков полного восстановления "Русского Витязя".

Об этом сообщил промоутер боксера Андрей Рябинский.

"Мы недооценили последствия вируса, все прошло не так гладко, как мы считали. Саше пришлось повторно ложиться в больницу на обследование. На днях он был выписан и теперь приступает к тренировкам. Увеличивать нагрузки будем поэтапно, под контролем врачей. Бокс - это серьезная нагрузка на организм, рисковать Сашиным здоровьем я не позволю. Дату боя будем обсуждать и назначать, когда поймем, в каком темпе сможем двигаться с подготовкой", - сказал Рябинский ТАСС.

Поветкин ранее переболел коронавирусом, из-за болезни бой с Уайтом перенесли с 21 ноября на 30 января.

Александр 23 августа в Великобритании нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, однако британец воспользовался предусмотренным в контракте правом на реванш.

В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.