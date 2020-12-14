Авторитетный журнал France Football, ежегодно вручающий "Золотой мяч" лучшему футболисту года в мире, назвал голкипера сборной СССР Льва Яшина лучшим вратарем в истории.

Победителя определило жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за "Золотой мяч". Соперниками Яшина были англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Тома Н'Коно, датчанин Петер Шмейхель и голландец Эдвин ван дер Сар.

Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы - 1960 в составе сборной СССР Лев Яшин является единственным вратарем в истории, удостоенным "Золотого мяча". Он получил эту награду в 1963 году. В 2019 году France Football учредил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина.

На протяжении всей карьеры Яшин выступал за московское "Динамо", в составе которого пять раз становился чемпионом СССР.

В начале октября France Football объявил о выборе "Команды мечты". Были опрошены 177 журналистов, которые на каждую позицию предлагали по лучшему игроку за всю историю.

Лучшим правым защитником признали бразильца Кафу, центральным защитником - немца Франца Беккенбауэра, левым защитником - итальянца Паоло Мальдини. Позднее будут объявлены лучшие игроки на остальных позициях.