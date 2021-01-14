"Бавария" прервала победную серию питерского "Зенита" в баскетбольной Евролиге

Turkish Airlines EuroLeague / twitter.com

Петербургский "Зенит" уступил мюнхенской "Баварии" в матче 19-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги. Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 82:80 (13:19, 19:21, 24:16, 26:24) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Зенита" Артурас Гудайтис, набравший 22 очка. В составе выделялся Уэйд Болдуин (17 очков).

Клуб из Санкт-Петербурга прервал серию из трех побед подряд в рамках регулярного чемпионата Евролиги и опустился на пятую строчку турнирной таблицы с 11 победами в 17 встречах.

Highlights...@FCBBTogether fights back to overcome Zenit pic.twitter.com/lTWnClD2Dg — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 13, 2021

Тем временем московский ЦСКА нанес первое поражение в последних семи матчах турнира литовскому "Жальгирису". Встреча на арене "Мегаспорт" в Москве завершилась со счетом 83:73 (18:11, 27:21, 15:20, 23:21) в пользу армейцев, у которых самым результативным игроком традиционно стал Майк Джеймс (21 очко). У литовской команды 16 баллов набрал Марюс Григонис.

ЦСКА обыграл "Жальгирис" пятый раз подряд и одержал 15-ю победу в 19 матчах нынешнего сезона, укрепив лидерство в регулярном чемпионате.

In a battle of long-time rivals, @cskabasket grabbed its seventh consecutive home win in the #EuroLeague Regular Season by downing @bczalgiris 83-73



Highlights... pic.twitter.com/MXgxuLQmnw — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 13, 2021

В следующем туре 15 января московская команда примет на своем паркете испанскую "Барселону", а питерцы - литовский "Жальгирис".