CAS: Российские власти по-прежнему готовы вмешиваться в антидопинговую систему

Спортивный арбитражный суд (CAS)

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне опубликовал на своем официальном сайте полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Мотивировочная часть вердикта CAS насчитывает 186 страниц.

В документе, в частности, отмечается невозможность установления точного количества спортсменов и официальных лиц, которые могли успешно избежать подозрений в нарушении антидопинговых правил.

"Когда сокрытие допинговой схемы начало становиться явным, решение, принятое российскими властями, было направлено не на то, чтобы достичь ясности, а скорее на то, чтобы попытаться скрыть сам процесс сокрытия", - отмечается в тексте решения.

Арбитры отмечают, что власти РФ "самым циничным и изощренным образом" вмешивались в антидопинговую систему и подрывали ее. Вместо того, чтобы признать факт манипуляций перед лицом неопровержимых доказательств, российские эксперты предлагали "совершенно неадекватные, неубедительные и надуманные" объяснения, ссылаясь на сфабрикованные ими же новые данные, внесенные в базу.

"Манипуляции указывают на то, что российские власти по-прежнему готовы вмешиваться в антидопинговую систему и коррумпировать ее. Необходимо принять решительные меры, чтобы попытаться предотвратить любое повторение подобных действий", - гласит 710-й пункт вердикта.

В декабре 2020 года CAS поддержал решение WADA отстранить Россию от крупных международных соревнований за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год, аутентичность которой была ключевым условием восстановления статуса РУСАДА. При этом CAS вдвое сократил срок санкций в отношении РФ - с четырех до двух дет.

До 16 декабря 2022 года отечественные спортсмены будут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом, а Россия не сможет принимать у себя международные турниры.