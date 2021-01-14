Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая

АГН Москва/ Андрей Никеричев

Комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать в ближайшие два года на Олимпиадах вместо запрещенного гимна РФ легендарную советскую песню "Катюша". Об этом журналистам заявила председатель комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.

"Обсудили музыкальное сопровождение. У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, но остановились на "Катюше", - цитирует Великую ТАСС. - Это патриотическая песня, которая известна не только россиянам, но и международной общественности, ее любят дети. Так что мы предложили эту песню на рассмотрение исполкому Олимпийского комитета России".

"Другие варианты вы можете лично спросить у членов комиссии. "Катюша" - это коллективное мнение", - приводит ремарку главы комиссии РИА "Новости" .

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, ее проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса.

По мнению депутатов Госдумы, популярная советская песня, являющаяся одним из неформальных символов Великой Отечественной войны, будет раздражителем для недругов российского спорта, и это расценивается парламентариями как позитивный момент.

"Песня "Катюша", как мне кажется, является некой визитной карточкой России, эта мелодия известна всему миру. А для наших недругов она будет являться неким раздражителем. Это хороший вариант, неплохая идея", - заявил агентству "Р-Спорт" член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом РИА "Новости" также высказывался в пользу "Катюши". По его словам, композиция имеет хорошую историю, узнаваемость, связана с Победой. "Пускай наши спортсмены поют на страх врагам и своим соперникам", - пожелал он.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне поддержал решение отстранить Россию от крупных международных соревнований за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год, аутентичность которой была ключевым условием восстановления статуса РУСАДА. При этом CAS вдвое сократил срок санкций в отношении РФ - с четырех до двух дет.

До 16 декабря 2022 года отечественные спортсмены будут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом, а страна не сможет принимать у себя международные турниры.