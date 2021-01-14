Американский олимпионик Клит Келлер принял участие в штурме Капитолия

Стоп-кадр из видео Townhall Media/Julio Rosas

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию в составе сборной США Клит Келлер был замечен среди участников штурма Капитолия. Как сообщает издание New York Times , ему предъявлены обвинения по трем статьям.

Олимпионику инкриминируют в воспрепятствование правоохранительным органам, умышленное проникновение или нахождение в каком-либо здании с ограниченным доступом без законных оснований, а также в нарушение общественного порядка на территории Капитолия.

38-летнего спортсмена опознали среди штурмовавших Капитолий по фото и видео записям. В обвинительных документах нет подробного описания действий Келлера, за исключением того факта, что офицеры пытались удалить его и других людей из Ротонды. Отмечается, что пловец не проявлял какой-либо агрессии.

Келлера легко опознали на записях из-за его большого роста, а также из-за того, что он был одет в форму олимпийской сборной США с надписью "USA" на спине и рукавах.

Klete Keller, a two-time Olympic gold medalist, faces federal charges that include disorderly conduct and obstructing law enforcement, for his actions in last week's deadly riot at the Capitol. https://t.co/XOarcH73r9 — The New York Times (@nytimes) January 13, 2021

Напомним, что 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где конгресс США должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить победителем демократа Джо Байдена. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила одну манифестантку, еще три смерти были квалифицированы как ЧП медицинского характера.

Клит Келлер дважды становился победителем Олимпийских игр в составе эстафетной команды США на 200-метровке вольным стилем. В этой же дисциплине он дважды побеждал на чемпионатах мира.