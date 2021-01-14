За океаном в условиях продолжающейся пандемии стартовал очередной сезон Национальной хоккейной лиги

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За океаном в условиях продолжающейся пандемии стартовал очередной сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче открытия регулярного чемпионата "Филадельфия Флайерз" на своем льду нанесла поражение "Питтсбург Пингвинз" со счетом 6:3.

Защитник "Летчиков" Иван Проворов и нападающий "Пингвинов" Евгений Малкин в этой игре результативными действиями не отметились.

Позднее "Монреаль Канадиенс" на выезде уступил "Торонто Мейпл Лифс" в овертайме со счетом 4:5. 21-летний российский защитник "Канадцев" Александр Романов в своем дебютном матче в НХЛ отметился шикарной голевой передачей под синюю линию.

В новом сезоне НХЛ команды в регулярном чемпионате были распределены на четыре дивизиона и все клубы будут проводить матчи исключительно внутри своих дивизионов. Каждая команда проведет по 56 матчей вместо традиционных 82. В плей-офф попадут по четыре лучших клуба из каждого дивизиона и первые два раунда опять же будут сыграны между соседями по дивизиону.

Предыдущий сезон был прерван в марте из-за пандемии коронавируса и возобновлен в августе со стадии плей-офф. Все игры проходили в двух "пузырях", которые были организованы в канадских городах Торонто и Эдмонтон.