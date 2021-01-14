Евгений Плющенко согласился подраться на кулаках с хореографом Этери Тутберидзе

АГН Москва

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне преуспевающий тренер Евгений Плющенко заявил о готовности провести дуэль с хореографом конкурирующей группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым. Ранее тот вызвал бывшего фигуриста на поединок без правил, дабы "заткнуть его неблагодарный поганый рот".

Конфликт между этими персонами возник после перехода из школы "Самбо-70" в академию "Ангелы Плющенко" Александры Трусовой и Алены Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ всячески принижает статус Железнякова, называя его "десятым колесом в телеге".

"Сегодня старый Новый год. Думаю, была выпита не одна рюмочка горячительного напитка. Наверное, в белой горячке у него поплыла кукушка. Но если он этого хочет, я с удовольствием побьюсь. Я ведь открыт. Ни от кого не бегаю, никого не боюсь. Пускай с удовольствием приезжает. Если хочет какой-то официальный бой - с удовольствием побьюсь с ним", - приводит слова Плющенко портал Sport24 .

"Хочет бои без правил - сделаем бои без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками - как угодно, я здесь открыт. Правда, я даже не знаю, как он выглядит. Но с удовольствием приму бой", - заявил Плющенко.

Супруга Плющенко - продюсер Яна Рудковская - также отреагировала на брошенную ее мужу перчатку, призвав дерзкого хореографа "ответить за базар" или извиниться.