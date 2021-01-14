Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю, признан лучшим боксером Австралии по итогам 2020 года

timtszyu / instagram

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю, признан лучшим боксером Австралии по итогам 2020 года.

26-летний атлет опубликовал на своей странице в Instagram постер Австралийской национальной федерации бокса, присудившей ему это почетное звание.

В ушедшем году Тим провел два боя, в которых одержал две победы. Летом он защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации WBO Global в первой средней весовой категории в бою с Джеффом Хорном , а в декабре повторно защитил свои пояса от притязаний Боуина Моргана , нокаутировав претендента в первом раунде.

Всего на профессиональном ринге Тим Цзю одержал 17 побед (13 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Последние годы он мечтает выйти на мировую арену.