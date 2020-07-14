Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко объявил о своем уходе в отставку. Авиастроитель Юрченко, являющийся ставленником Кремля, возглавил ВФЛА в конце февраля 2020 года и проработал всего 4,5 месяца.

"Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА. Я хотел бы поблагодарить всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Особо хотел бы отметить работу членов президиума и комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьезными трудностями затянувшегося кризиса", - говорится в прощальном заявлении "катапультировавшегося" чиновника.

Юрченко надеется, что вновь избранный глава ВФЛА сможет продвинуться дальше в разрешении пятилетних трудностей во взаимоотношениях с Международной федерацией (World Athletics), а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития легкой атлетики.

Напомним, что предыдущий глава федерации Дмитрий Шляхтин был отстранен от должности в связи с расследованием по допинговому делу Данила Лысенко. Юрченко покаялся в грехах прежнего руководства, однако не смог предпринять дальнейших шагов по выходу из кризиса.

За недолгий период правления Юрченко ведущие легкоатлеты страны обвиняли его в бездействии и предательстве интересов чистых спортсменов, а также просили помощи у Путина.

Именно на Юрченко была возложена миссия по выходу из пятилетнего кризиса в отечественной легкой атлетике. С 2015 года из-за допинговых скандалов российские атлеты могут выступать на международных соревнованиях только по специальным разрешениям и сугубо в нейтральном статусе, однако из-за разбирательств по делу Лысенко их лишили даже этих "привилегий".