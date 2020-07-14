Сергей Кущенко переизбран президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ

Президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко во вторник был переизбран на новый четырехлетний цикл. Сохранила свой пост и генеральный директор турнира Илона Корстин.

Как сообщается на официальном сайте турнира, переизбрание состоялось в рамках заседания совета Единой лиги ВТБ, которое прошло в режиме онлайн. Кандидатуры были поддержаны единогласно.

"Уверен, под вашим руководством лига будет дальше успешно развиваться", - заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, принявший участие в заседании совета.

Кущенко возглавил Единую лигу ВТБ в июле 2014 года. Она объединяет клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Польши и Эстонии.

Совет Лиги завершен! И вот его решения:



✔ Состав участников останется неизменным

✔ Регулярный сезон начнется 20 сентября

✔ Все серии плей-офф пройдут до 3 побед

✔ Президент Лиги Сергей Кущенко и генеральный директор Лиги Илона Корстин переизбраны на свои посты pic.twitter.com/kKKpwEfS7H— VTB League (@VTBUL) July 14, 2020

На совете Лиги ВТБ также были утверждены состав участников, формат и регламент чемпионата на новый сезон, который стартует 20 сентября.

В сезоне 2020/21 сыграют 13 клубов: "Автодор" (Россия), "Астана" (Казахстан), "Енисей" (Россия), "Зелена Гура" (Польша), "Зенит" (Россия), "Калев" (Эстония), "Локомотив-Кубань" (Россия), "Нижний Новгород" (Россия), "ПАРМА" (Россия), УНИКС (Россия), "Химки" (Россия), "Цмоки-Минск" (Белоруссия), ЦСКА (Россия).

По итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших команд лиги, а чемпион определиться в сериях плей-офф до трех побед.