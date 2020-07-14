Борец Билял Махов спустя восемь лет стал олимпийским чемпионом Игр-2012 в Лондоне

Международный олимпийский комитет (МОК) спустя восемь лет признал российского борца вольного стиля Биляла Махова чемпионом летней Олимпиады-2012 в Лондоне в весовой категории до 120 кг. Соответствующие изменения в протоколы олимпийского турнира по вольной борьбе были внесены после перепроверки допинг-проб его участников.

Изначально Махов завоевал бронзу, проиграв в полуфинале. Однако оба финалиста позднее получили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, вследствие чего чемпионами объявили Махова и иранца Комейля Гасеми, который, как и россиянин, уступил в полуфинале.

Оба спортсмена теперь получат золотые медали вместо бронзовых.

"Впервые в истории мировой борьбы у турнира два победителя, - цитирует официальный сайт Федерации спортивной борьбы России заместителя председателя наблюдательного совета ФСБР Георгия Брюсова.

Ранее золото Игр-2012 в вольной борьбе в весовой категории 120 кг принадлежало представителю Узбекистана Артуру Таймазову, ныне депутату-единороссу, а серебро - грузину Давиту Модзманашвили.

Отметим, что в феврале этого года сам Махов был уличен в применении допинга - в его пробе во внесоревновательный период был обнаружен гормон роста. 32-летний спортсмен позднее признал свою вину, объяснив случившееся халатностью.

Остается добавить, что ранее после перепроверки допинг-проб Пекина-2008 и обнуления результатов того же Таймазова олимпийским чемпионом по вольной борьбе в тяжелом весе был признан россиянин Бахтияр Ахмедов.