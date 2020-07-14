Стоп-кадр видео 2liga__ / Instagram Во время товарищеского футбольного матча между московским "Сахалинцем" и махачкалинским "Легионом" (1:1) произошел скандальный эпизод с участием ассистента главного арбитра

Стоп-кадр видео 2liga__ / Instagram

Во время товарищеского футбольного матча между московским "Сахалинцем" и махачкалинским "Легионом" (1:1) произошел скандальный эпизод с участием ассистента главного арбитра.

По ходу игры лайнсмен вступил в перепалку с одним из игроков столичной команды, а затем ударил оппонента кулаком в лицо.

Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца, арбитру может грозить самое жесткое наказание - вплоть до пожизненной дисквалификации. РФС пока собирает информацию о случившемся.

Видео скандального эпизода было опубликовано в Instagram блогера Михаила Литвина, который является игроком и владельцем клуба "Сахалинец". Он обещает поделиться подробностями в ближайшее время.

По словам Литвина, судья по ходу игры неоднократно провоцировал игрока его команды, после чего завязалась потасовка. Блогер также обнародовал видео, на котором скандальный лайнсмен пользуется телефоном во время игры с "Легионом", возможно, делая ставки.

"Легион" в минувшем сезоне выступал в зоне "Юг" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), где занял седьмое место. Любительский клуб "Сахалинец" был основан летом этого года и свой первый матч провел 7 июля.