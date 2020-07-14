Андрей Чудаев / commons.wikimedia.org Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" объявил о подписании контракта новичка с известным российским нападающим Кириллом Капризовым

Андрей Чудаев / commons.wikimedia.org

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" объявил о подписании контракта новичка с известным российским нападающим Кириллом Капризовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба, 23-летний форвард сможет дебютировать за океаном со следующего сезона.

Игрок был выбран "Миннесотой" на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером.

"Кирилл превзошел все ожидания с того момента, как был выбран нами на драфте. Он - умный и динамичный нападающий, который был лидером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по голам на протяжении двух последних сезонов. Мы с нетерпением ждем его появления в нашем составе, когда начнется следующий сезон", - отметил генеральный менеджер "Миннесоты" Билл Герин.

The wait is over. The #mnwild have signed Kirill Kaprizov.@mnwildScribe has more on this unique situation for the newest #mnwild forward. ⤵️ https://t.co/oazp3HDPuY— Minnesota Wild (@mnwild) July 13, 2020

На протяжении последних трех сезонов КХЛ Капризов выступал за ЦСКА, став в 2019 и 2020 годах лучшим снайпером лиги с 30 и 33 шайбами соответственно. Помимо армейцев, Кирилл выступал за новокузнецкий "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев". Всего в лиге провел 293 матча и набрал 230 (113+117) очков. В 2018 году он стал чемпионом Олимпийских игр в Пхенчхане.

Также новые клубы за океаном обрели еще три бывших хоккеиста ЦСКА - 20-летний защитник Александр Романов ("Монреаль"), 25-летний нападающий Михаил Григоренко ("Коламбус") и 24-летний голкипер Илья Сорокин ("Айлендерс").