fc-rostov.ru Футбольный клуб "Ростов" в социальных сетях запустил голосование по выбору персоны, навердившей деловой репутации Российский Премьер-лиги

fc-rostov.ru

Футбольный клуб "Ростов" в социальных сетях запустил голосование по выбору персоны, навердившей деловой репутации Российский Премьер-лиги (РПЛ). Выбрать предложено из двух кандидатур - главного тренера ростовчан Валерия Карпина и главы РПЛ Сергея Прядкина.

После матча "Ростова" с "Оренбургом" (0:0) Карпин раскритиковал организаторов чемпионата из-за действующего в условиях коронавируса медицинского регламента и назвал его "ненормальным". В частности, Карпин прокомментировал утверждение, что "Оренбург" и "Ростов" оказались самыми потерпевшими командами из-за ситуации с пандемией. По его данным, в других командах попросту скрыли случаи заражения.

В ответ Прядкин обратился в комитет по этике РФС с просьбой рассмотреть слова главного тренера "Ростова". По мнению президента лиги, высказывания Карпина наносят деловой ущерб репутации РПЛ.

"Уважаемые болельщики! Вчера господин Прядкин направил в РФС письмо-жалобу, в котором указал, что слова нашего главного тренера Валерия Карпина после матча "Оренбург" - "Ростов" нанесли непоправимый ущерб деловой репутации РПЛ. Разумеется, речь идет о цитате легендарного тренера Бышовца - "Нет предела человеческой мерзости". Мы считаем, что такая серьезная тема, как деловая репутация нашего чемпионата, должна обсуждаться не только в высоких кабинетах РФС, но и среди тех, для кого этот чемпионат, собственно, и организуется - среди болельщиков. Поэтому мы хотим провести открытое голосование", - говорится в сообщении "Ростова".

После рестарта лиги в "Ростове" и "Оренбурге" произошли вспышки коронавируса. Дончанам пришлось выставить матч с "Сочи" (1:10) юных кадетов 2001-2003 года рождения, а "Оренбургу" было засчитано техническое поражение в матче с "Краснодаром" (0:3) за неявку на игру.

Ранее 51-летний Валерий Карпин заявлял, что нынешний чемпионат России по футболу напоминает ему первенство бани или водокачки.