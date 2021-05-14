Загитовой и Медведевой не нашлось места в сборной России по фигурному катанию

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Исполком Федерации фигурного катания на коньках России ( ФФККР ) не включил олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в состав национальной команды на сезон-2021/22. Они не вошли в состав в соответствии с критериями Минспорта, уточнил ТАСС генеральный директор ФФККР Александр Коган.

"Списки были вчера утверждены исполкомом, они будут опубликованы Минспортом, - сказал Коган. - Загитовой и Медведевой в списках, которые утвердил вчера исполком, нет. Они не вошли в состав в соответствии с критериями Минспорта", - сказал он.

Загитовой 18 лет, помимо золотой медали Олимпийских игр 2018 года в личном турнире, в ее активе серебро Игр в командных соревнованиях. Кроме того, она по разу выиграла чемпионаты мира и Европы, финал Гран-при, также она завоевала серебряную медаль европейского первенства. Фигуристка приостановила карьеру в 2019 году.

В активе 21-летней Медведевой, помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, две серебряные награды Олимпийских игр (одиночное катание и командный турнир), бронза мирового первенства, две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы, две победы в финалах Гран-при. В прошлом сезоне она приняла участие в контрольных прокатах сборной России, однако не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавирусной инфекции.

"Мое отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип", - написала Медведева в Instagram.

Утвержденный исполкомом ФФККР состав сборной на сезон-2021/22 опубликовала "Российская газета" , отметив, что у пар и танцоров полные списки пока не определены.

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.

Пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.

Добавим, что зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.