Организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" из-за сложной ситуации с пандемией коронавирусной инфекции объявили об отмене июньского Гран-при Турции.

Турецкий этап должен был пройти 11-13 июня в Стамбуле, в конце апреля он заменил Гран-при Канады, который был отменен из-за коронавируса второй год подряд.

Однако Великобритания, в которой базируются семь из десяти команд чемпионата, недавно включила Турцию в красный список стран, по возвращении из которых необходимо провести 10 дней в карантине. В таком случае участники просто не смогут вовремя оказаться на следующем этапе.

Теперь, в связи с отменой турецкого этапа, принято решение провести Гран-при Франции (18-20 июня) на неделю раньше, а затем сразу две гонки подряд примет Австрия: 25-27 июня - Гран-при Штирии, а 2-4 июля - Гран-при Австрии.

More on the calendar changes that will introduce a France-Styria-Austria triple-header in the summer ????https://t.co/VWcyLkUZdt — Formula 1 (@F1) May 14, 2021

"Мы все с нетерпением ждали турецкий этап "Формулы-1", но действующие ограничения на поездки означают, что мы не сможем провести его в июне. "Формула-1" вновь продемонстрировала, что в состоянии быстро реагировать и находить решения - мы рады объявить о проведении второй гонки в Австрии. Это означает, что в сезоне остаются 23 этапа", - пояснил президент "королевских гонок" Стефано Доменикали.

Всего в сезоне 2021 года должно состояться 23 гоночных заезда, ближайший из которых, пятый, пройдет с 20 по 23 мая в Монако. В России гонка "Формулы-1" запланирована на 26 сентября в Сочи, это будет 15-й по счету этап.