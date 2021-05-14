Российские хоккеисты потерпели первое поражение в Евротуре, прервав рекордную серию

Хоккей России / twitter.com

Сборная России по хоккею уступила сборной Финляндии в матче второго тура Чешских игр - заключительного этапа Евротура, прервав свою рекордную победную серию на турнире.

Игра в Праге завершилась поражением подопечных Валерия Брагина со счетом 1:4. В составе российской команды единственную шайбу забросил Максим Шалунов (45'). У финнов отличились Аксель Ринделл (5'), Йере Карьялайнен (51', 60') и Теему Турунен (51'). Ворота сборной России защищал Иван Бочаров, отразивший 19 бросков из 22.

Таким образом, сборная России прервала рекордную серию из десяти побед подряд в матчах Евротура. Для отечественной ледовой дружины это поражение стало первым в текущем сезоне в рамках данного турнира.

"Первый период неважно сыграли, второй - намного лучше, с преимуществом, с хорошими моментами. В третьем периоде сравняли, но необязательные голы привели к поражению. Старались в формате "6 на 5" вытащить игру, но не получилось. Проанализируем, и после игры с чехами, которая, как я думаю, будет за первое место и будет очень показательной, будем определяться с игроками, которые будут готовиться к чемпионату мира", - цитирует тренера Брагина пресс-служба ФХР .

После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей. В первой встрече Чешских игр россияне обыграли шведов (6:4) и набрали 27 очков в 11 играх. Чехи с 14 баллами идут вторыми, финны и шведы набрали по 11 очков.

В заключительном матче турнира российские хоккеисты 15 мая сыграют с командой Чехии, финны в тот же день сыграют со шведами. Это будет последний официальный матч команды Валерия Брагина перед ЧМ-2021, который стартует 21 мая в Латвии.

Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.