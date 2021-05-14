18-летняя российская теннисистка Елена Малых обвинила своего тренера в избиении, краже дорогой экипировки и телефона во время тренировки в спортивном комплексе "Локомотив"

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18-летняя российская теннисистка Елена Малых обвинила своего тренера в избиении, краже дорогой экипировки и телефона во время тренировки в спортивном комплексе "Локомотив". Речь идет о наставнице Марине Марьенко, матери знаменитого теннисиста Андрея Рублева.

По словам девушки, инцидент произошел 12 мая. Тренер ударила ее несколько раз ракеткой, после чего отобрала дорогую экипировку и телефон. Вещи спортсменке впоследствии вернули.

Малых написала заявление в полицию, отметив, что занимается у 55-летней Марьенко уже девять лет и ранее никаких случаев избиения с ее стороны не было. При это девушка отрицает какие-либо провокации со своей стороны.

"Это сделала тренер "Спартака", Марьенко Марина Андреевна, мать знаменитого теннисиста Андрея Рублева. Меня принижали на протяжении долгого времени. На протяжении последних недель это обострилось, и в последний день тренер покрывала матом и унижала. А потом подошла и ударила меня ракеткой несколько раз, я начала уходить, а она начала вытаскивать из моей сумки вещи, ракетки, забрала телефон и не отдавала все это, мне пришлось уйти без вещей", - приводит рассказ Малых газета "Спорт-Экспресс" .

"Она по разному унижала, матом и просто... Например, говорила: большая жирная свинья и в этом роде. Я написала заявление. Надеюсь, что-то будет", - добавила спортсменка.

Скандал прокомментировал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, вставший на сторону заслуженного тренера.

"Часто общаюсь с Мариной, она опытный тренер, такое поведение не похоже на нее, - цитирует Тарпищева ТАСС. - По словам Марины, девочка вела себя довольно нагло, вопрос был в тренировочном процессе. Она руки на девочку не поднимала, и я уверен в ее словах. Марина врать не может - она один из лучших детских тренеров России".