Сборная России уверенно удерживает лидерство в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште благодаря стабильным успехам синхронисток.
Олеся Платонова и Александр Мальцев завоевали золотую медаль в произвольной программе смешанных дуэтов с результатом 93,9333 балла. Второе место заняли испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес (86,5333), третьими стали представители Италии Изотта Спортелли и Николо Олиари (81,8667).
Ранее в Будапеште Мальцев в дуэте с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу смешанных дуэтов, соревнования которых не включены в олимпийскую программу.
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в произвольной программе женских дуэтов, заработав 97,9000 балла. Второе место заняли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,3333), третье - австрийки Анна-Мария Александри и Эйрини Александри (90,8667).
Накануне Ромашина и Колесниченко также выиграли техническую программу. Обе спортсменки являются олимпийскими чемпионками и многократными чемпионками мира.
We will have four mixed duets vying for the podium at this year's European Championships!— Inside Synchro (@inside_synchro) May 8, 2021
Russia is the obvious favorite to win both technical and free events, but what can Slovakia's young pair do in its official international debut? ????https://t.co/quCmFnqOOQ
В активе российских спортсменов восемь золотых, две серебряные и две бронзовые награды. На втором месте идет команда Италии (4-2-6), на третьем - сборная Украины (3-4-1).
Турнир, в программу которого также входят соревнования по плаванию в бассейне и на открытой воде, а также прыжкам в воду, завершится 23 мая.