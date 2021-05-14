Олеся Платонова и Александр Мальцев завоевали золотую медаль в произвольной программе смешанных дуэтов с результатом 93,9333 балла

Вести.Ru

Сборная России уверенно удерживает лидерство в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште благодаря стабильным успехам синхронисток.

Олеся Платонова и Александр Мальцев завоевали золотую медаль в произвольной программе смешанных дуэтов с результатом 93,9333 балла. Второе место заняли испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес (86,5333), третьими стали представители Италии Изотта Спортелли и Николо Олиари (81,8667).

Ранее в Будапеште Мальцев в дуэте с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу смешанных дуэтов, соревнования которых не включены в олимпийскую программу.

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в произвольной программе женских дуэтов, заработав 97,9000 балла. Второе место заняли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,3333), третье - австрийки Анна-Мария Александри и Эйрини Александри (90,8667).

Накануне Ромашина и Колесниченко также выиграли техническую программу. Обе спортсменки являются олимпийскими чемпионками и многократными чемпионками мира.

We will have four mixed duets vying for the podium at this year's European Championships!

Russia is the obvious favorite to win both technical and free events, but what can Slovakia's young pair do in its official international debut? ????https://t.co/quCmFnqOOQ — Inside Synchro (@inside_synchro) May 8, 2021

В активе российских спортсменов восемь золотых, две серебряные и две бронзовые награды. На втором месте идет команда Италии (4-2-6), на третьем - сборная Украины (3-4-1).

Турнир, в программу которого также входят соревнования по плаванию в бассейне и на открытой воде, а также прыжкам в воду, завершится 23 мая.