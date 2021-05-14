Олеся Платонова и Александр Мальцев завоевали золотую медаль в произвольной программе смешанных дуэтов с результатом 93,9333 балла
Вести.Ru
Олеся Платонова и Александр Мальцев завоевали золотую медаль в произвольной программе смешанных дуэтов с результатом 93,9333 балла
 
 
 
Олеся Платонова и Александр Мальцев завоевали золотую медаль в произвольной программе смешанных дуэтов с результатом 93,9333 балла
Вести.Ru

Сборная России уверенно удерживает лидерство в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште благодаря стабильным успехам синхронисток.

Олеся Платонова и Александр Мальцев завоевали золотую медаль в произвольной программе смешанных дуэтов с результатом 93,9333 балла. Второе место заняли испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес (86,5333), третьими стали представители Италии Изотта Спортелли и Николо Олиари (81,8667).

Ранее в Будапеште Мальцев в дуэте с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу смешанных дуэтов, соревнования которых не включены в олимпийскую программу.

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в произвольной программе женских дуэтов, заработав 97,9000 балла. Второе место заняли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,3333), третье - австрийки Анна-Мария Александри и Эйрини Александри (90,8667).

Накануне Ромашина и Колесниченко также выиграли техническую программу. Обе спортсменки являются олимпийскими чемпионками и многократными чемпионками мира.

В активе российских спортсменов восемь золотых, две серебряные и две бронзовые награды. На втором месте идет команда Италии (4-2-6), на третьем - сборная Украины (3-4-1).

Турнир, в программу которого также входят соревнования по плаванию в бассейне и на открытой воде, а также прыжкам в воду, завершится 23 мая.